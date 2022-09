Heidi Klum et sa fille Léni, sa copie conforme : duo star à la Fashion Week de Milan, avec Thylane Blondeau

La rentrée est chargée en termes de mode. La Fashion Week de Milan a débuté ce mardi 20 septembre. Impossible pour les aficionados de la mode de louper ce rendez-vous incontournable en Italie pour découvrir les nouveautés de la collection automne-hiver 2023. Du beau monde a assisté au défilé de la marque About You dont Khaby Lame, tiktokeur de renom, Pierre Amaury Crespeau, le danseur Alton Mason, le mannequin Karolina Kurkova mais également Toni Garrn, ex-compagne de Leonardo DiCaprio, Alessandra Ambrosio et la sublime Heidi Klum. A presque 50 ans (elle les aura le 1er juin 2023), Heidi Klum a prouvé qu'elle est toujours au top.

La femme de Tom Kaulitz a dévoilé sa silhouette de rêve dans une robe blazer pailletée au généreux décolleté. En guise de pantalon, des cuissardes noires recouvrant presque toutes ses jambes et un sourire à renverser toute l'assemblée. L'ex-femme de Seal n'a rien à envier à sa jeune fille, Léni, l'enfant qu'elle a eue avec Flavio Briatore, également mannequin et présente à ses côtés lors de l'événement.

A tout juste 18 ans, Léni Klum est presque aussi grande que sa mère et lui ressemble déjà comme deux gouttes d'eau. Et preuve qu'elle est bien la fille de sa célèbre maman, Léni a défilé pour la marque sur le catwalk juste après avoir posé lors du photocall. La jeune femme a défilé dans une grosse doudoune noire sous le regard plus que fier de sa mère, première supportrice de Léni.