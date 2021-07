Toni Garrn : L'ex de Leonardo DiCaprio maman pour la première fois !

Avant de tomber sous le charme d'Alex Pettyfer, Toni Garrn avait connu quelques romances très médiatisées. Elle est notamment l'ex du comédien Leonardo DiCaprio, avec qui elle est restée en couple pendant un an et demi. Elle a également connu l'amour dans les bras du joueur de basketball Chandler Parsons et dans ceux d'Enrique Murciano. Quant à Alex Pettyfer, il a été fiancé à quatre reprises mais a fini par trouver chaussure à son pied. "La veille de Noël, l'amour de ma vie m'a surprise à genoux me demandant d'être à lui pour toujours, se souvient sa compagne. Il a changé ma vie le jour de notre rencontre et m'a montré ce qu'est vraiment l'amour. Alors oui, j'ai hâte de passer chaque jour (enfin presque) de ma vie avec toi. Certaines personnes épousent leur meilleur ami. Certaines personnes épousent leur âme soeur. Moi, j'ai eu les deux."