Alex Pettyfer marié : il a épousé Toni Garrn, sublime en nuisette

Anniversaires, mariages, événements sportifs ou festivals de cinéma... La pandémie de Covid-19 a forcé l'annulation ou le report de nombreux rassemblements, publics ou privés. Alex Pettyfer l'a bravé pour épouser sa fiancée. L'acteur britannique de 30 ans a épousé Toni Garrn, qui a abandonné la traditionnelle robe blanche pour une superbe nuisette.

L'info est signée Bild Am Sonntag, l'édition dominicale du Bild. Le site allemand révèle que Alex Pettyfer et Toni Garrn se sont dit oui le vendredi 2 octobre 2020 dans la ville de Hambourg, en Allemagne. Les photos publiées par Bild montrent Toni Garrn vêtue d'une robe nuisette de couleur ivoire, tenant un bouquet de fleurs et des ballons rouges. Alex Pettyfer, lui, était ultra élégant dans un costume sombre.