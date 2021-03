Alex Pettyfer bientôt papa : son épouse Toni Garrn est enceinte de 6 mois

Après les fiançailles et le mariage, le bébé ! Alex Pettyfer et son épouse Toni Garrn vont devenir parents pour la première fois. Le top model est enceinte et a gardé sa grossesse secrète pendant six mois...

C'est sur Instagram qu'Alex et Toni ont annoncé l'heureuse nouvelle ! L'acteur de 30 ans et ancien héros de la série The I-Land (sur Netflix) y a partagé une vidéo de Toni Garrn réalisée pour l'édition allemande du magazine Vogue. "Papa", écrit-il en légende de sa publication, dont il a minutieusement choisi l'illustration : un plan du ventre rond de sa femme.

"J'ai gardé ce secret pendant... 6 mois, exactement, précise Toni en commentaire de sa publication. Je peux ENFIN partager ma grande nouvelle avec vous tous. Que l'expérience commence". La jolie blonde de 28 ans, enceinte de 6 mois, ne cesse de se toucher le baby bump dans le petit clip des coulisses de son shooting pour Vogue Deutsch.