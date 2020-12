Heidi Klum : Sa fille Leni, 16 ans, lance sa carrière de mannequin

Heidi Klum a également rédigé une déclaration pour sa fille aînée. "Je suis très fière de toi. Pas parce que tu as choisi cette voie. Je sais que peu importe la direction que tu prendras, ce sera la tienne. Tu sais toujours ce que tu veux et ne veux pas. Tu n'es pas une mini-moi. Et je suis heureuse que tu puisses montrer qui TU es. Je sais qu'être ma fille n'est pas toujours facile. Tu n'a pas eu la chance de grandir 'normalement'. Mais qu'est-ce qui est normal ? Grandir avec trois papas différents ne l'est pas non plus. Mais tu as le talent de prendre le meilleur toutes les situations", commente Heidi Klum sur la photo de leur couverture du Vogue allemand.

Leni est la fille aînée de Heidi Klum. Elle est née de sa relation avec l'homme d'affaires milliardaire Flavio Briatore, qui avait rompu avec le mannequin pendant sa grossesse. Heidi avait ensuite rencontré son ex-mari, le chanteur Seal, présent lors de son accouchement. Seal a adopté Leni, devenant ainsi son papa.

Leni a trois frères et soeurs (Henry, Johan et Lou, tous nés du mariage de Heidi Klum et Seal), et un nouveau beau-père ! En 2019, sa maman a épousé le musicien Tom Kaulitz.