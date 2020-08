Heidi Klum : Fin de la guerre avec Seal, un accord trouvé pour les enfants

Suite et fin ? Heidi Klum et son ex-mari Seal sont finalement parvenus à un accord après plusieurs jours de guerre autour de leurs enfants. Comme le rapporte le site People, l'ancien couple a réussi à s'entendre et le mannequin va pouvoir prochainement voyager en Allemagne.

Heidi Klum, qui doit tourner en octobre prochain la 16e saison de l'émission Germany's Next Top Model - tournage d'habitude délocalisé en Californie, aux États-Unis, pour l'arranger, mais pas cette année à cause de la pandémie de coronavirus -, va donc pouvoir se rendre chez elle avec ses enfants. Après qu'elle a déposé une demande en urgence auprès d'un juge, relatant que son ex-mari refusait catégoriquement que leurs enfants voyagent en Europe sans son accord, le couple a posé un cadre précis et des conditions. Ainsi, le chanteur de 57 ans a obtenu "un temps de visite allongé" de ses enfants avant et au retour de leur déplacement en Allemagne. En outre, une fois là-bas, il a aussi obtenu le droit de venir les voir à tout moment s'il le peut et le souhaite. "Ils doivent coopérer et travailler ensemble à rendre ces arrangements possibles", précise le document.

Le document indique également que si les États-Unis annoncent la fermeture de leurs frontières en raison de la pandémie de coronavirus, Heidi Klum devra alors "immédiatement s'arranger pour tout faire afin de rentrer avec les enfants avant que les frontières ne soient fermées". Pour rappel, Heidi Klum et Seal sont les parents d'Henry (14 ans), Johan (13 ans) et Lou (10 ans). La star, qui s'est remariée avec Tom Kaulitz, est aussi la maman Leni (dont le vrai prénom est Helene, 16 ans, née de sa relation passée avec Flavio Briatore, actuellement hospitalisé à Milan à cause du Covid-19).

Désormais, Heidi Klum peut donc se concentrer sur les tournages de la nouvelle saison d'America's Got Talent.