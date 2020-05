Seal : Quelle est l'origine de ses cicatrices au visage ?

Si sa voix suave, son style crooner ou encore son ancienne histoire de coeur avec Heidi Klum ont fait de lui une star mondiale, le chanteur Seal a aussi une autre particularité qui le fait sortir du lot : d'importantes cicatrices au visage. Il s'en était expliqué à la fin des années 2000.

Pendant des années, Seal était resté mystérieux sur ses cicatrices avant de briser le silence pour mettre fin aux plus folles rumeurs, allant des scarifications rituelles aux morsures de loup en passant par un accident de la route ou même une terrible bagarre... C'est lors lors d'un concert caritatif, le Lupus L.A. Orange Ball, donné à Beverly Hills en 2008, que le chanteur s'était exprimé. Un discours tenu lors de cet événement au profit de la recherche contre le lupus (lupus érythémateux disséminé), maladie systémique rare et difficile à expliquer, avec des atteintes articulaires ou musculaires, des manifestations cutanées, des atteintes rénales. Dans le cas de manifestations cutanées, le lupus est globalement de moindre gravité qu'en l'absence d'atteinte à la peau - à condition d'éviter les expositions au soleil.

Seal, à qui l'on doit les tubes Crazy et Love's Divine, avait donc à l'époque déclaré souffrir de cette maladie depuis déjà vingt ans. Dans la foulée, on apprenait que le Lupus Research Institute avait créé une bourse de recherche à son nom !

Seal, que l'on a pu voir ces dernières années comme juge dans America's Got Talent, dans The Voice Australia et comme participant dans The Masked Singer, était revenu sur ses cicatrices en 2017, en France. "Vous savez, il y a un vieux proverbe qui dit que les cicatrices sont comme des tatouages mais avec des histoires plus inintéressantes. Donc, les miennes proviennent d'une maladie, qui s'appelle le lupus. C'est un lupus discoïde que j'ai contracté quand j'avais 23 ans. Ce qui au début était difficile pour moi est devenu ma signature", confiait-il dans Salut les terriens. A l'époque, il faisait la promotion de son dernier disque studio, Standards. Ses fans attendent avec impatience de nouvelles chansons !