Seal privé "indéfiniment" de ses enfants par Heidi Klum ? Il dénonce

La paix n'aura été que de courte durée entre les deux ex. Séparés depuis le mois de janvier 2012, Seal et Heidi Klum se disputent la garde de leurs enfants huit ans après avoir tiré un trait sur leur histoire. Jurée de l'émission Germany's Next Top Model, la jolie maman avait prévu d'amener toute sa petite tribu avec elle en Allemagne au mois d'octobre 2020. Mais son ex pense qu'elle a une idée bien plus perfide derrière la tête, comme il l'a expliqué dans des documents remplis auprès du tribunal.

Un plan secret ?

"Je crois qu'Heidi a l'intention de les faire déménager en Allemagne, a-t-il écrit. Si la demande qu'elle a faite est acceptée, elle pourrait m'éloigner de mes enfants, elle les éloignerait aussi de leur maison, ici à Los Angeles pour une période indéfinie. D'autant qu'avec le Covid-19, dans ce genre de voyage, les restrictions peuvent changer à tout moment et pourraient les empêcher de quitter l'Europe pour rentrer aux États-Unis." Heidi Klum a bien essayé de trouver un arrangement avec Seal, mais il semblerait que les parents en soient toujours au point mort. Ni l'un ni l'autre ne souhaitent se séparer de Leni (la fille biologique de Flavio Briatore, adoptée par Seal, 16 ans), d'Henry (14 ans), de Johan (13 ans) et de Lou (10 ans).

Négociations toujours en cours

Le tournage de l'émission Germany's Next Top Model ne posait pas de problème jusqu'à présent. Habituellement, c'est à Los Angeles qu'il s'effectuait, ce qui arrangeait bien papa comme maman. Mais en raison de la pandémie du coronavirus, il va falloir tout relocaliser en Europe, là où les restrictions de distanciation sociale tendent à s'alléger. "J'ai bien conscience de toutes les précautions nécessaires à prendre en lien avec le virus Covid-19 et jamais je ne ferais prendre des risques à mes enfants : en Allemagne, je prends les mêmes précautions qu'aux États-Unis", rassurait pourtant Heidi Klum. Pour faire pencher la balance, elle avait même promis à Seal trois semaines complètes avec les enfants aux prochaines vacances de Noël. Mais on dirait bien que ces arguments ne sont pas suffisants...