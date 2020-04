Heidi Klum : Rare photo de famille recomposée avec ses 4 enfants et son mari

Les mesures de confinement, prises par les autorités face au coronavirus, privent les stars de sortie ! Seuls les achats de première nécessité et la pratique d'une activité physique (dans un rayon et pour une durée limités) sont autorisés. Heidi Klum s'y prête en famille, avec ses quatre enfants et son mari Tom Kaulitz, tous masqués.

Grâce aux réseaux sociaux, Heidi Klum communique avec le reste du monde. Elle y a publié une nouvelle photo le dimanche 19 avril 2020, souvenir d'une balade en famille sur les hauteurs de Los Angeles. La juge de l'émission America's Got Talent y pose avec son compagnon Tom Kaulitz, ses quatre enfants, Leni, Henry, Johan et Lou (15 ans, 14 ans, 13 ans et 10 ans) et leurs deux chiens. Tous portent des masques médicaux les protégeant contre le Covid-19.