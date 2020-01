Grammy Awards 2020 : Ariana Grande époustouflante, Lizzo en robe fendue...

Lizzo, qui a raflé plusieurs prix dont celui du meilleur album de musique contemporaine, portait une robe bustier blanche, fendue sur le côté, de la maison Versace. Un look original, accessoirisé avec un large collier de diamants, pour sa première fois aux Grammy. Fidèle à elle-même, c'est dans un look customisé signé Gucci (en vert néon et noir) que Billie Eilish a défilé sur le tapis rouge. On a également vu la talentueuse artiste de 18 ans avec des lunettes de soleil et un masque noir sur le visage. Notons qu'elle est partie de la cérémonie avec quatre trophées dans les mains.

Le merveilleux Quavo a défilé, sortant pour l'occasion son plus beau grillz en diamants. Tyler the Creator, qui a vu son album Igor sacré meilleur projet rap de l'année, était habillé comme un groom. Camila Cabello,Dua Lipa, Heidi Klum, Sophie Turner, Jameela Jamil ou encore Chrissy Teigen étaient de la partie.

Mention spéciale à Lana Del Rey qui a avoué avoir acheté sa robe, faite de paillettes grises, dans un centre commercial. "Je l'ai achetée au centre commercial, je l'ai vue et je l'ai aimée. Donc c'est un peu du dernière minute mais je l'aime beaucoup", a-t-elle confié à Entertainment Tonight depuis le tapis rouge.