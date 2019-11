Jameela Jamil (The Good Place) ruinée et dépressive à 30 ans, elle raconte

Si vous pensiez être accro au shopping, sachez qu'il y a pire que vous, quelque part sur Terre. Cette personne, vous pouvez la trouver dans la série The Good Place, puisqu'il s'agit de la comédienne Jameela Jamil. Dans sa jeunesse, alors qu'elle obtenait ses premiers salaires, la jeune femme a littéralement craqué pour compenser son anxiété et son mal-être. "Quand vous souffrez de dépression, comme beaucoup de jeunes gens, vous commencez à dépenser, et dépenser, raconte-t-elle au magazine PEOPLE. Vous achetez des choses en pensant que ça va vous rentre plus heureux sur le moment, mais vous ne pensez pas à l'impact que ça aura sur le long terme."

Il faut dire que, comme elle l'a expliqué auparavant, Jameela Jamil a grandi dans un "foyer relativement pauvre" et n'était pas armée pour se protéger financièrement quand elle a finalement gagné sa vie. En débutant sa carrière à 22 ans à la télévision, en tant que présentatrice, la belle Anglaise a voulu en faire profiter son entourage. Elle a avoué se sentir mal, à l'époque, à l'idée de gagner plus que ses proches. "C'était quelque chose qui était, bien que de façon généreuse, vraiment bête. Je dirais qu'il vaut mieux tout partager de manière équitable avec vos amis, parce que ce moment de générosité est éphémère et crée aussi un ressentiment chez les autres. Les gens ont l'impression de vous utiliser." Résultat des courses : entre les petits cadeaux, les taxes et sa passion pour le shopping en ligne, elle s'est retrouvée sur la paille avant d'atteindre la trentaine.

Jameela Jamil raconte sa tentative de suicide

Décidément, la vie n'a pas été tendre avec la comédienne. En octobre 2019, Jameela Jamil décider d'expliquer publiquement qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours. "Il y a 6 ans, j'ai essayé de m'ôter la vie. Je suis chanceuse d'avoir survécu, a-t-elle écrit sur Twitter, expliquant qu'elle souffrait de syndrome de stress post-traumatique. Je vous supplie de tenir le coup et de demander de l'aide si vous en avez besoin. Parce que les choses peuvent changer. Je vous le promets." Depuis, la belle militante cartonne dans le monde des séries télévisées et prêtera bientôt sa voix au personnage d'Auntie Pushpa dans Mira, Royal Detective. Tout est heureusement bien qui finit bien.