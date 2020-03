Coronavirus : Heidi Klum infectée ? Elle embrasse son mari à travers une vitre

Heidi Klum a enfin pu passer un test qui lui permettra de savoir si elle est infectée ou non par le coronavirus. Après avoir annoncé être malade durant les derniers jours, sans pouvoir se faire dépister, la juge de l'émission America's Got Talent attend les résultats. Sur Instagram, où elle documente régulièrement la situation, l'ancien top model explique être en confinement, tout comme son mari Tom Kaulitz.

L'ancien membre des Tokio Hotel est également malade depuis qu'il est rentré de tournée. Avec Heidi Klum, ils sont en isolement, séparément. "Par sécurité, nous restons séparés l'un de l'autre jusqu'à ce que nous ayons les résultats de nos tests de coronavirus. On ne veut pas propager nos germes et risquer la vie des autres. Même si j'ai très envie de l'embrasser et de le serrer dans mes bras, le plus important est que nous ayons les bons réflexes pour ne pas propager le virus", a-t-elle déclaré sur le réseau social dimanche 15 mars 2020, tout en dévoilant une vidéo d'elle et de son mari en train de s'embrasser à travers une vitre. Quelle méthode incroyable.

Rappelons qu'Heidi Klum disait se sentir fiévreuse, avec de la toux et un écoulement nasal. Comme beaucoup d'autres Américains, elle a dû patienter avant de pouvoir passer un test, à cause d'une pénurie sur le continent. "Ce sont des temps étranges, mais c'est dans ces moments qu'on se rappelle ce qui est vraiment important : les gens que vous aimez. Nous devons gardez nos distances en tant que citoyens du monde, mais on est tous ensemble", a poursuivi le top model sur Instagram, émettant un beau message de solidarité.