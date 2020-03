Heidi Klum infectée par le Covid-19 ? Inquiète, elle ne peut pas être dépistée

Heidi Klum aurait-elle contracté le Covid-19 ? L'ancien top model de 46 ans a suscité l'inquiétude chez ses fans en dévoilant une série de vidéos sur Instagram, dans lesquelles elle insinue être atteinte du coronavirus, le vendredi 13 mars 2020. Dans sa story, l'épouse deTom Kaulitz a expliqué pourquoi elle était absente de l'émission America's Got Talent, où elle est juge.

Allongée dans son lit, Heidi Klum dit qu'elle "ne se sent pas bien", préférant "rester à la maison pour ne pas infecter les autres". "Ça a commencé avec des frissons, puis je me sentais fiévreuse, avec de la toux et le nez qui coule", énumère-t-elle, avec une voix enrouée. Heidi Klum "espère que c'est juste un rhume" mais n'a aucun moyen d'en être sûre à 100%. Comme beaucoup d'autres Américains, elle n'a pas encore pu se faire dépister à cause d'une pénurie de tests sur le continent.

"J'aurais vraiment aimé faire le test du coronavirus, mais il n'y en a pas ici. J'ai essayé avec deux docteurs différents et je n'arrive pas à en avoir un", a poursuivi Heidi Klum, tout en suggérant aux autres de "rester confinés" s'ils ressentent des symptômes.

S'il s'avère qu'Heidi Klum a effectivement contracté le Covid-19, elle rejoindra la petite liste de personnalités déjà infectées par le virus, à l'instar de Tom Hanks et son épouse Rita Wilson, actuellement en confinement en Australie. Elle serait le premier top model à l'avoir attrapé.