Tom Hanks et sa femme frappés par le coronavirus : photo depuis la quarantaine

Deux personnes qui ont l'air en pleine santé. Voilà ce que dit, au premier abord, la photo publiée par Tom Hanks et Rita Wilson depuis une unité de quarantaine. En Australie pour le tournage d'un film, le couple s'est retrouvé infecté par le Covid-19, appelé plus communément coronavirus. Après avoir annoncé cette mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux, l'acteur oscarisé de 67 ans s'est une fois de plus montré rassurant.

Vendredi 13 mars 2020, Tom Hanks a dévoilé une première photo depuis la quarantaine, qu'il passe avec son épouse au sein de l'hôpital universitaire de Gold Coast, dans le Queensland australien. Sur ce selfie, le couple apparaît souriant et reposé. "Hello à tous, je veux remercier tous ceux ici qui prennent si bien soin de nous. Nous avons le Covid-19 et nous sommes placés à l'isolement pour ne pas le propager. Il peut s'avérer très grave pour certaines personnes. Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour surmonter cette période, en suivant les conseils des experts qui prennent soin de nous, non ?", écrit l'acteur américain. Il conclut son message d'une citation de son film Une équipe hors du commun : "Rappelez-vous, malgré les événements, on ne pleure pas au base-ball."