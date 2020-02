Oscars 2020 : Tom Hanks, survolté en famille, fait des pompes sur le tapis rouge

Après le temps de l'euphorie et de la joie, Tom Hanks a su rester plus sérieux lorsqu'il a rendu hommage à Kirk Douglas, décédé le 5 février dernier à l'âge de 103 ans. Sur scène, il s'est réjoui de l'ouverture d'un musée des Arts et Sciences du cinéma à Los Angeles. "Nous sommes tous très fiers de ce qui a été accompli dans l'industrie du cinéma grâce à Fairfax et Wilshire... et c'est un plaisir d'annoncer l'ouverture du musée le 14 décembre 2020", a-t-il annoncé. "C'est très important, nous nous verrons là-bas. Et je suis Spartacus !", a conclu Tom Hanks, faisant référence à la réplique culte de Kirk Douglas dans Spartacus, dans les années 1960.

L'Académie des Oscars a d'ailleurs rendu hommage à ce monstre sacré d'Hollywood lors de son in memorium annuel, oubliant au passage des personnalités comme Luke Perry ou encore Cameron Boyce.