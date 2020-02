Mort de Kirk Douglas : retour sur ses merveilleux 70 ans de mariage avec Anne

Kirk Douglas n'est plus. L'immense acteur américain a trouvé la mort le 5 février 2020, s'en allant paisiblement à l'âge avancé de 103 ans. Après l'annonce de sa mort par un merveilleux texte de son fils Michael, il est temps de revenir sur ce qui l'a animé durant plus de soixante-dix ans : son incroyable histoire d'amour avec Anne Buydens.

Kirk Douglas a rencontré Anne, qui était productrice à l'époque, sur le tournage parisien du film Act of Love en 1953. Un coup de foudre, alors qu'il était fiancé à Pier Angeli et elle, mariée à un ami belge pour des raisons de sécurité pendant la Seconde Guerre mondiale, elle qui est allemande. Dans leurs mémoires Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter and Lifetime in Hollywood parues en 2017, Kirk raconte qu'elle a refusé la première fois qu'il l'a invitée à un rendez-vous galant. "Mais j'étais déterminé à gagner son coeur", avait-il écrit. Ils finiront par se marier à Las Vegas en 1954. "J'aurais été perdu sans elle", ajoutait l'acteur. De leur relation son nés Eric (décédé à 46 ans en 2004) et Peter (64 ans). Kirk Douglas avait déjà accueilli deux fils de son précédent mariage avec Diana Love Dill, Joel (73 ans) et Michael (75 ans).

"Surréaliste d'espérer une fidélité totale"

Durant leur belle histoire amour, Anne et Kirk n'ont jamais cessé de se surprendre. Elle l'appelait par ses personnages cultes. "Mon épouse avait pour habitude de changer ma messagerie vocale : "Spartacus et moi ne sommes pas là pour le moment, merci de laisser un message"", est-il indiqué dans leurs mémoires. Anne Buydens raconte également que son mari lui organisait des surprises pour son anniversaire, comme la fois où il a jailli d'un faux gâteau d'anniversaire, la maquette originale du film Some Like It Hot. "Mon mari adore me surprendre", se rappelait-elle. Comme chaque couple, ils ont connu des difficultés, notamment lorsque Anne a décidé de ne pas tenir compte de l'infidélité de son mari, qui a toujours été honnête dans ce domaine. "Kirk ne s'en est jamais caché. En tant qu'Européenne, j'ai compris qu'il était surréaliste d'espérer une fidélité totale dans un mariage", confiait-elle dans Kirk and Anne.

Un de leurs grands moments a été le jour où il a dédié son Oscar d'honneur reçu en 1996 à son épouse. "Je suis fier de faire partie d'Hollywood depuis 50 ans. Mais ceci est pour ma femme, Anne. Je t'aime", avait-il déclaré. Après soixante-six ans de mariage, Kirk Douglas avait confiait en 2015 à PEOPLE Magazine le secret de cette longévité hors normes : "Nous réglons tous nos différends avec un baiser."