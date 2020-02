Kirk Douglas : Mort à 103 ans de la légende d'Hollywood

Hollywood vient de perdre l'une de ses figures les plus importantes et elle semblait immortelle : Kirk Douglas est mort le mercredi 5 février 2020 à l'âge de 103 ans. Son fils Michael Douglas a annoncé sa mort via un communiqué publié sur Facebook. "C'est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma, (...) mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa", écrit l'acteur. "Kirk a eu une belle vie et il laisse derrière lui des films pour les générations à venir, et le souvenir d'un philanthrope reconnu qui a oeuvré pour le bien public et la paix dans le monde", conclut-il.

C'est une page du cinéma mondial qui se tourne avec le décès de la star. Sa passion pour le métier était perceptible dans chacun de ses longs métrages, il a su la transmettre à son fils Michael Douglas. Acteur, mais également producteur, réalisateur et écrivain, il a fait fureur dans les années 1950 et 1960 avec des oeuvres devenues des classiques telles que Vingt Mille Lieues sous les mers de Richard Fleischer, Spartacus et Les Sentiers de la gloire, ces deux derniers ayant été réalisés par Stanley Kubrick. On citera également parmi les grands cinéastes pour lesquels il a travaillé John Huston, Howard Hawks, Otto Preminger, Joseph L. Mankiewicz, Elia Kazan, Billy Wilder ou encore King Vidor.

Il s'appelait Issur...

Né dans l'État de New York en 1916, Kirk Douglas est le quatrième enfant d'une famille qui en compte sept (il a six soeurs), fils d'immigrants juifs de Tchavoussy, en actuelle Biélorussie, ayant fui le pays pour échapper à la pauvreté et à l'antisémitisme d'État de l'Empire russe. C'est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale que celui qui s'appelait encore Issur Danielovitch Demsky décide de partir à New York pour se former au métier de comédien. Il y fait ses débuts et rencontre sa future femme Diana Dill, la mère de Michael Douglas. Après s'être engagé auprès des Marines, il est réformé à la suite d'une dysenterie chronique au printemps 1943. Le théâtre reprend ses droits dans sa vie. Celui qui s'appelle désormais Kirk Douglas se sépare de sa femme avec laquelle il a deux garçons (Michael, puis Joel) et tient le premier rôle du film Le Champion. À sa sortie en juillet 1949, le film est un succès inespéré et lance véritablement sa carrière.