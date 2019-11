Heidi Klum : À 46 ans, elle pose nue et subjugue ses followers

Un ciel dégagé, des transats, des palmiers et une somptueuse piscine : cela faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu passer une photo aussi estivale sur Instagram. Véritable rayon de soleil du réseau social, qui d'autre qu'Heidi Klum aurait pu publier une pareille photo en plein mois de novembre ? L'ancien supermodel a effectivement dévoilé ce doux cliché depuis son compte Instagram, mardi 26 novembre 2019.

"Good morning", légende Heidi Klum. On devine alors que la compagne de Tom Kaulitz se serait assoupie au bord d'une piscine et réveillée dans le plus simple appareil. C'est effectivement en tenue d'Eve, nu, que le top model de 46 ans prend la pose, de dos. On ne devine que les jolies courbes de sa poitrine, entre ses longs cheveux blonds. Une photo déjà plébiscitée par 230 000 personnes, dont sa grande amie Naomi Campbell. "Je questionne ma sexualité", "Elle ne vieillit jamais, non ?", "Un matin super doux", peut-on lire, entre des dizaines d'autres, en section commentaires.