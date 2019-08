MTV Video Music Awards : Gigi et Bella Hadid, Taylor Swift... défilé de bombes !

La fin du mois d'août et des vacances d'été est synonyme de rentrée, y compris pour les stars ! Plusieurs d'entre elles ont fait la leur lundi soir en assistant aux MTV Video Music Awards. Gigi et Bella Hadid y ont fait sensation et ont croisé Taylor Swift et la divine Adriana Lima...

C'est au Prudential Center, dans la ville de Newark (État du New Jersey), qu'ont eu lieu les MTV Video Music Awards 2019. De nombreuses célébrités s'y sont rendues, dont les soeurs Hadid. Encore bronzées de leurs vacances à Mykonos, Gigi et Bella ont défilé ensemble sur le tapis rouge, respectivement habillées en Tom Ford et Charlotte Knowles.

Comme les soeurs Hadid, d'autres stars ont paradé sur le photocall. Taylor Swift, à qui a été remis le prix du Clip de l'année (pour la chanson You Need to Calm Down), le top model Adriana Lima, la nouvelle mariée Heidi Klum ou encore Hailee Steinfeld, canon en robe rouge transparente, avaient sorti le grand jeu.

Au total, 17 awards en forme de cosmonaute ont été décernés aux VMAs 2019. Missy Elliott a remporté celui d'avant-garde (le Michael Jackson Video Vanguard award), le prix plus prestigieux de la soirée, présenté par la rappeuse Cardi B.