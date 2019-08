Heidi Klum : Bronzage topless, intervention de la police... Sa lune de miel sexy

Heidi Klum est folle amoureuse. Comme beaucoup d'amoureux, c'est en Italie qu'elle a décidé de mener la grande vie, au côté de son nouveau mari, Tom Kaulitz. Après un splendide mariage, le top model de 46 ans a mis les voiles en direction de la côte amalfitaine et ses îles à couper le souffle pour sa lune de miel, à bord d'un luxueux yacht. Avec sa famille et des amis, ils sont descendus de leur paquebot pour aller visiter un endroit incontournable : la grotta azzurra, à Capri.

Cette grotte accessible par une petite cavité, uniquement par bateau, offre une eau bleu azur à couper le souffle. Avec ses enfants – Leni (14 ans), Henry (13 ans), Johan (12 ans) et Lou (9 ans) – et le frère de son mari, Bill Kaulitz, Heidi Klum n'a pas hésité à sauter dans l'eau de la grotte. Nager dans cet endroit très protégé est totalement interdit et le mannequin s'exposait à une amende de 6000 euros. À la sortie de la grotte, elle était attendue par la police, qui a réprimandé le petit groupe. Leurs vêtements et cheveux mouillés n'ont pas arrangé leur cas... Les policiers se seraient ensuite disputés avec les pilotes des petits bateaux. On ne sait pas si les jeunes mariés ont écopé d'une amende.

Une chose est sûre, ça ne les a pas empêchés d'aller faire bronzette sur la plage privée du restaurant La Fontelina, à Capri. Toujours dans les bras de son mari, Tom Kaulitz, Heidi Klum a fait tomber le haut de son maillot de bain, même à côté de son beau-frère Bill. Toujours aussi complices et amoureux, les jeunes mariés s'attirent comme des aimants. Au restaurant, dans l'eau, sur la plage ou à bord de leur yacht : ils ne cessent de s'embrasser. L'amour fou à Capri, tout simplement.