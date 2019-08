Heidi Klum seins nus : Elle pose topless pour sa lune de miel

Naples et ses sublimes côtes attirent les stars. Kylie Jenner a passé un anniversaire mémorable avec ses amis et sa famille, à bord d'un yacht estimé à 250 millions de dollars. Heidi Klum a également choisi le charme de Capri, Ischia et Positano, puisque c'est là qu'elle a épousé Tom Kaulitz, le 3 août 2019. Depuis, les amoureux y passent de douces vacances, à bord d'un luxueux bateau.

La bombe de 46 ans documente quotidiennement sa lune de miel sur son compte Instagram, où elle est suivie par près de 7 millions de fans. Réveils candides depuis le pont du bateau, grands déjeuners, séances de bronzage et tendres embrassades entre jeunes mariés : Heidi Klum mène la dolce vita. Une douceur que l'on ressent sur son dernier cliché, où elle pose seins nus et sans maquillage. Soleil, cheveux mouillés et serviette enroulée autour la taille, le sublime mannequin se dévoile au naturel.