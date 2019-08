Heidi Klum et Tom Kaulitz : les festivités du mariage ont commencé

"On ne trouve pas l'amour en claquant des doigts. Je rame autant que les autres, vous savez !", confiait Heidi Klum au magazine Elle France en mai 2018. Cet amour, elle l'a retrouvé dans les bras de Tom Kaulitz, membre du groupe Tokio Hotel. 5 mois après un mariage secret, le couple s'unit une deuxième fois, en grande pompe, en Italie.

C'est à Capri que Heidi Klum et Tom Kaulitz se diront oui ! Le top model de 46 ans, son époux de 29 ans et leurs invités y ont été aperçus ce vendredi 2 août 2019. Tous se sont retrouvés au restaurant Riccio pour une réception pré-cérémonie de mariage. Heidi et Tom s'y sont rendus en bateau, accompagnés des quatre enfants du top model, Leni, Henry, Johan et Lou (respectivement âgés de 14, 13, 12 et 9 ans), nés d'une précédente relation avec l'homme d'affaires milliardaire Flavio Briatore et de son deuxième mariage avec Seal.

Angélique en robe blanche, verre de vin à la main, Heidi Klum a échangé plusieurs baisers avec Tom Kaulitz au cours de ce trajet sur l'eau. Au restaurant, les mariés inséparables ont discuté avec les chanceux convives de cet heureux événement. Parmi eux, figurent les parents de Heidi, Erna et Günther, et le frère de Tom, Bill Kaulitz. Avant de jeter l'ancre à Capri, le chanteur avait organisé l'enterrement de vie de garçon du jeune marié.

Si Seal se désintéresse complètement de cette union, Heidi Klum, elle, est aux anges ! Elle partage de superbes photos et vidéos souvenirs de ce voyage en Méditerranée avec ses plus de 6 millions d'abonnés Instagram.