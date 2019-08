Heidi Klum, remariée : Son ex Seal s'en fout complètement !

"Cette info ne m'intéresse pas beaucoup", confie le chanteur abordé par un paparazzi. Seal et Heidi Klum s'étaient unis en 2005 et ont divorcé en 2012. Ils ont eu trois enfants, et Seal avait même adopté la fille aînée de Heidi, née d'une précédente relation.

"Je suis concentré sur des choses plus importantes", a renchéri l'interprète du tube Love's Divine. Heidi Klum et Seal s'étaient mariés en 2005 et ont divorcé en 2012. Les ex-époux sont les parents de quatre enfants, Leni, Henry, Johan et Lou (respectivement âgés de 14, 13, 12 et 9 ans). L'aînée, que Seal a adoptée, est issue d'une précédente relation de Heidi Klum, avec l'homme d'affaires Flavio Briatore.

