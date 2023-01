Seal avec sa sublime fille Leni : rare apparition sur tapis rouge, l'ex d'Heidi Klum très fier

La famille Klum et les tapis rouge remarqués, c'est une histoire d'amour sans précédent. Leni Klum, fille de Heidi Klum (ancien ange Victoria's Secret mais aussi et surtout la reine des déguisements) a fait sensation lors de son apparition sur le tapis rouge de l'avant-première de Shotgun Wedding organisé mercredi 18 janvier 2023 à Los Angeles. Du beau monde avait fait le déplacement pour la sortie du dernier film de Jennifer Lopez et de Jason Moore dans lequel la chanteuse américaine partage l'écran avec Josh Duhamel. Une comédie romantique agitée disponible à partir du 27 janvier sur Amazon Prime Video. Parmi tout ce beau monde, Jennifer Coolidge ( White Lotus) mais également Leni Klum et son père Seal.

Le duo père/fille a adopté un look très chic total noir. Leni Klum, 18 ans, a opté pour une mini robe cintrée noire et des talons aiguilles à plateformes vinyle noire tandis que son père a opté pour la fameuse veste Prada noire ainsi qu'un T-shirt asymétrique blanc et des bottes blanches. Malgré le divorce de ses parents en 2014, Leni Klum est toujours restée très proche de son papa, une complicité qui ne se cache pas sur les tapis rouges. Tout sourire, bras dessus, bras dessous, le jeune mannequin et le célèbre chanteur ont fait ressentir leur complicité intacte.

Fruit de la relation passée de sa maman avec le magnant de la Formule 1 Flavio Briatore (qui ne l'a jamais reconnue), Leni Klum avait été adoptée officiellement par Seal en 2009, alors qu'il vivait une très belle histoire d'amour avec Heidi Klum. Tous deux ont annoncé leur divorce en 2012, après sept ans de mariage. De leur romance sont nés trois enfants : Henry en 2005, Johan en 2006 et Lou en 2009.

Leni Klum, très reconnaissante envers ses parents

Fille de deux grandes stars internationales, Leni Klum ne cache pas pour autant les privilèges dont elle a bénéficié en grandissant. "J'ai eu de la chance de commencer ma carrière grâce à l'aide de mes parents. Je sais que beaucoup de monde rêverait de cela et je suis tellement reconnaissante", avait déclaré la charmante blonde au magazine People. A seulement 18 ans, Leni Klum a déjà la tête sur les épaules et fait partie de cette nouvelle génération qui veut changer les choses comme Pax Thien Jolie-Pitt , le fils cadet d'Angelina Jolie et Brad Pitt qui se dessine un bel avenir, en toute discrétion. Néanmoins ce n'est pas pour autant qu'elle ne se montre pas complice auprès de sa mère... bien au contraire ! Jusqu'à même poser en lingerie au côté de sa mère. Le jeune mannequin assume pleinement sa famille... comme son corps !

Si les internautes ne sont pas du même avis et dénoncent la sexualisation de son corps, les photos très osées de Leni Klum n'ont pas bougé de son Instagram en réponse aux commentaires négatifs qui lui demandent de se couvrir davantage.