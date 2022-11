Heidi Klum opte pour un costume totalement répugnant, sa fille Leni très séduisante en combi cuir pour Halloween

A chacun sa saison. Mariah Carey est la reine de Noël, mais celle qui règne sur la fête d'Halloween, depuis des temps ancestraux, c'est Heidi Klum. Comme la tradition le veut et l'exige, le mannequin germano-américain a donc organisé un événement consacré au grand frisson, dans la ville de New York, le 31 octobre 2022. Il s'agissait de la 21e édition de sa petite sauterie, qui a eu lieu au Sake No Hana chez Moxy Lower East Side.

Je ne pense pas m'être jamais sentie aussi claustrophobe

Pour se rendre à la fête d'Halloween d'Heidi Klum, il faut évidemment avoir mis le paquet en terme de costume. Ne serait-ce que pour être à son niveau. Après avoir dévoilé des accoutrements de Jessica Rabbit, de vieille dame, de Fiona de la saga Shrek, de grande écorchée ou de loup-garou, l'ancienne compagne de Seal a cette fois-ci opté... pour un déguisement de ver de terre. Mais pas n'importe lequel puisque ce dernier est accroché à l'hameçon de la canne à pêche de son compagnon Tom Kaulitz. "Je ne pense pas m'être jamais sentie aussi claustrophobe, expliquait-elle lors d'une interview accordée au magazine People. Quand vous portez ce costume, vous ne pouvez pas vous dire : 'Oh, ce n'est qu'une perruque'. Je ne peux rien enlever. C'est collé." Quand on dit que la mer est pleine de poissons...

Bien entendu, le couple n'était pas seul à se faire une sacrée frayeur ce soir-là. Tom Kaulitz avait invité son frère Bill, avait qui il formait le groupe Tokyo Hotel dans les années 2000... et que l'on a eu bien du mal à reconnaître sous son costume d'Ariel la petite sirène. Etait également présente Leni Klum, la fille d'Heidi Klum et de Flavio Briatore que Seal avait adoptée dans sa jeunesse portait un costume de cat woman très sexy. Il y avait aussi Heather Graham, Elon Musk et sa mère Maye, Taylor Hill et Mackinley Hill, Ice-T et sa femme Coco Austin, toutes fesses dehors, la chanteuse Kim Petras, qui cartonne actuellement avec Sam Smith et leur titre Unholy, Julia Fox, qui fut un temps en couple avec Kanye West - dont l'antisémitisme n'est malheureusement pas une mauvaise blague d'Halloween -, Amanda Lepore ou encore Quest Love.