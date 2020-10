Heidi Klum : Après la guerre avec son ex Seal, escapade avec ses enfants à Berlin

Heidi Klum a bel et bien pu se rendre en Allemagne ! Le mannequin a été photographiée sur ses terres à Berlin, avec ses trois enfants : Henry (14 ans), Johan (13 ans) et Lou (10 ans). Le super model de 47 ans a été vue en train de diner au Grill Royal, en famille. Elle portait pour l'occasion une tenue tout en noir, avec une paire de Dr. Martens, le modèle Sinclair. L'occasion pour Heidi Klum et les enfants de visiter la capitale et de se promener dans ses rues aux couleurs automnales.

Ce voyage à Berlin concrétise le fait qu'Heidi Klum puisse se rendre sur le territoire allemand. Seal, leur père, s'opposait à ce voyage en Europe, qu'il considérait dangereux en cette pandémie de Covid-19. Après une petite guerre, il avait finalement autorisé ce voyage avec diverses conditions. En contrepartie, le musicien et chanteur avait notamment demander à étendre la duré de ses visites aux enfants. Il peut également aller les voir en Allemagne s'il le souhaite...

Heidi Klum se trouve donc actuellement en Allemagne - le pays d'origine de son mari Tom Kaulitz -, pour des raisons professionnelles. Elle apparait dans la nouvelle saison de Germany's Next Top Model. Dans un précédent rapport judiciaire, elle expliquait que l'émission aurait dû être tournée aux États-Unis, mais que l'équipe allemande n'était pas autorisée à entrer sur le territoire américain à cause de la pandémie. Seal, lui, préférait qu'elle reste à Los Angeles, où il réside.

"Mon travaille à la télévision couvre les frais de notre famille. Ni Henry (Seal), ni moi payons de pension alimentaire à l'autre, et parce que nos enfants sont avec moi la vaste majorité du temps, je me charge d'une plus large portion des dépenses", avait plaidé Heidi Klum. De son côté, Seal s'inquiétait du fait qu'Heidi Klum et les enfants "ne rentrent jamais aux États-Unis". Un différend aujourd'hui derrière eux.