Heidi Klum : Beauté vaporeuse avec Tom et Bill Kaulitz

Pour Halloween, Heidi Klum et son mari Tom Kaulitz s'étaient maquillés de paillettes et coloré les cheveux (et la barbe !). Le couple a ensuite retiré son déguisement pour enfiler des tenues normales. Mardi soir, le top model et son mari ont dansé avec Boy George, pour la bonne cause.

Cette année, la fondation Gabrielle's Angel, du prénom de la fille de Denise et Marc Rich (morte d'une leucémie à l'âge de 27 ans), a réuni ses soutiens ! Une nouvelle édition de l'"Angel Ball" a eu lieu ce mardi 29 octobre 2019 à New York. Les invités de la soirée caritative avaient rendez-vous au Cipriani Wall Street. Heidi Klum s'y est rendue, accompagnée de son époux Tom Kaulitz et de son beau-frère, Bill Kaulitz.

Vêtue d'une robe vaporeuse Iris Van Herpen, collection Haute Couture automne-hiver 2019-2020, Heidi Klum a fait sensation sur le photocall et donné l'impression de flotter aux photographes présents. Coco, la voluptueuse épouse de l'acteur Ice-T, est également tombée sous le charme.