Heidi Klum en lingerie avec sa fille Leni : shooting photo d'un duo très complice

Sports Illustrated, Victoria's Secret, H&M... Heidi Klum est un mannequin de renom. Et cette semaine, elle vient de poser avec sa fille Leni - née de sa relation avec le patron d'écurie de Formule 1 Flavio Briatore - en lingerie dentelle deux-pièces dans une campagne de sous-vêtements pour Intimisssimi. Un duo mère-fille très complice, qui faisait déjà des étincelles l'année dernière lors d'une séance photo pour l'édition allemande de Vogue, et plus récemment à la Fashion Week.

L'envie de Leni de devenir une référence dans le mannequinat comme sa mère n'est donc plus un secret pour personne. À son jeune âge, elle a étoffé son palmarès d'édito mode dans les magazines et on a également pu la voir prendre la pose dans les pages de Harper's Bazaar, Tush, Elle, Glamour ainsi que défiler pour Dolce & Gabbana ou s'illustrer dans des campagnes de mode pour des marques très célèbres comme Dior Beauty ou About You.

Je suis tellement fière d'elle

Son rêve est donc de franchir les étapes dans ce milieu. Un objectif qui n'a pas toujours été au goût de sa mère, à qui elle ressemble d'ailleurs beaucoup, et qui s'est finalement laissée convaincre par sa fille qui l'a "suppliée". Heidi Klum a notamment fait part le 28 juin dernier dans l'émission Today de sa déception en apprenant le déménagement de sa fille à New York, alors que la famille est basée à Los Angeles. Mais la jurée de l'émission d'America' Got Talent est avant-tout très émue de voir sa petite princesse s'épanouir et prendre son envol. "Je me réjouis parce qu'elle vient d'entrer dans l'école où elle a toujours voulu aller (...) Je suis tellement fière d'elle", avait-elle expliqué.

Mais la maison familiale n'est pas vide pour autant puisque la jolie blonde est également maman de trois autres enfants : Henry (16 ans), Jonah (15 ans) et Lou (12 ans), nés de son union avec le chanteur Seal, qui est désormais son ex. Car depuis, Heidi Klum a refait sa vie sentimentale avec le musicien allemand Tom Kaulitz. Ils avaient annoncé leur relation en mai 2018 à Cannes, avant de se fiancer dans la foulée puis de se marier légalement le 22 février 2019 à Los Angeles, et de célébrer leur union au terme d'une incroyable cérémonie sur l'île de Capri avec leurs proches.