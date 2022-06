Heidi Klum "malheureusement" : sa fille Leni déménage à New York

Ce n'est jamais évident pour un parent de voir son enfant quitter la maison pour qu'il commence sa vie d'adulte. Une situation récemment vécue par le mannequin Heidi Klum. L'Allemande de 49 ans a annoncé publiquement la nouvelle dans l'émission Today le 28 juin dernier. "Malheureusement, elle déménage à New York, mais je suis super contente pour elle" a-t-elle déclaré au sujet de sa sexy fille aînée Leni, née de sa relation avec le patron d'écurie de Formule 1 Flavio Briatore. La jurée de l'émission d'America' Got Talent est déçue puisqu'elle habite à Los Angeles, à l'autre bout des États-Unis par rapport à la future ville de sa fille.

Triste mais "fière d'elle"

Mais cette dernière doit désormais accomplir son rêve et devenir mannequin. Un objectif qui n'a pas toujours été au goût de sa mère, qui s'est finalement laissée convaincre par sa fille après qu'elle l'ait "suppliée". Heidi Klum, toujours très sexy, est désormais à fond derrière sa fille et très contente pour elle malgré sa déception de la voir partir. "Je me réjouis parce qu'elle vient d'entrer dans l'école où elle a toujours voulu aller (...) Je suis tellement fière d'elle" a-t-elle expliqué. Puis ce n'est pas comme si elle allait se retrouver seule dans la maison familiale. Car oui, la jolie blonde est également maman de trois autres enfants : Henry (16 ans), Jonah (15 ans) et Lou (12 ans), nés de son union avec le chanteur Seal, qui est désormais son ex.

Elle a donc toujours une petite famille à entretenir. Et pour ce faire, elle peut compter sur son compagnon actuel : le musicien allemand Tom Kaulitz. Ils avaient annoncé leur relation en mai 2018 à Cannes, avant de se fiancer dans la foulée puis de se marier légalement le 22 février 2019 à Los Angeles. Leur union a été officialisée l'été suivant au terme d'une magnifique cérémonie sur l'île de Capri devant leurs proches. Depuis, les deux tourtereaux semblent nager dans le bonheur. En février dernier, ils ont partagé un moment de complicité lors d'une soirée spéciale SuperBowl. Tout récemment, le 26 juin, ils ont été aperçus en train de s'échanger des baisers dans les rues de New-York, la nouvelle ville de sa fille aînée.