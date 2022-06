Heidi Klum : Sa fille Leni envoutante en bikini string pour une sieste torride

Après Lourdes, Lily-Rose, c'est au tour de Leni de faire son trou dans le monde de la mode en tant que fille de. La jeune mannequin se fait de plus en plus présente dans les magazines et sur les réseaux sociaux ou encore sur le tapis rouge. On se souvient notamment de sa première couverture pour le magazine Vogue en 2020, son entrée par la grande porte dans le monde de la mode. Depuis, Leni continue son bonhomme de chemin dans le milieu et a eu l'opportunité de poser pour USA Today, le Corriere della Sera, le Daily Mirror, Closer, et Women's Wear Daily. Plus récemment, elle s'était présenté aux côtés de sa mère à l'avant-première du dernier Jurassic World dans un sublime un haut bleu nuit sans manche et un pantalon noir très moulant.

Leni est née en 2004, fruit de la relation du célébrissime mannequin allemand avec l'homme d'affaires italien Flavio Briatore, connu pour avoir été directeur sportif dans le monde de la formule 1.