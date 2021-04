Heidi Klum, maman fière : sa fille Leni décroche sa première couverture de magazine !

Heidi Klum suit le début de carrière de sa fille Leni à la loupe. Elle a d'ailleurs assisté à sa séance photo et en a publié une vidéo des coulisses, toujours sur Instagram. En décembre dernier, le top avait aussi chaperonné son ado sur son tout premier shooting de mode, pour l'édition allemande de Vogue.

Elle avait alors publiquement encouragé la petite Leni en écrivant : "Je suis très fière de toi. Pas parce que tu as choisi cette voie. Je sais que peu importe la direction que tu prendras, ce sera la tienne. Tu sais toujours ce que tu veux et ne veux pas. Tu n'es pas une mini-moi. Et je suis heureuse que tu puisses montrer qui TU es. Je sais qu'être ma fille n'est pas toujours facile. Tu n'a pas eu la chance de grandir 'normalement'. Mais qu'est-ce qui est normal ? Grandir avec trois papas différents ne l'est pas non plus. Mais tu as le talent de prendre le meilleur toutes les situations."