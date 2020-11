Heidi Klum dévoile une vidéo coquine avec son mari... sous la douche !

Avez-vous vu mon mari ? Il est incroyable

Mariés depuis 2019, le couple s'était rencontré sur le plateau de l'émission Germany's Next Top Model en 2017. Deux ans plus tard et toujours très amoureuse, elle avait confié au sujet de son époux au magazine People : "Pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir un vrai partenaire, quelqu'un avec qui partager ma vie. Ça se passe à merveille. Comment cela pourrait-il être le contraire ? Avez-vous vu mon mari ? Il est incroyable."

Avant d'être avec le musicien du groupe Tokyo Hotel (âgé de 31 ans), le top model a été en couple avec Flavio Briatore avec lequel elle a eu une fille Helene née en 2004. Par la suite, la juge de l'émission America's Got Talent a eu une relation avec le chanteur Seal. Ensemble ils ont eu trois enfants Henry (15 ans), Johan (13 ans), et Lou (11 ans).