Michele Morrone (365 DNI) : De jardinier à superstar, il touche le pactole

Mafieux sicilien (un brin dominateur) dans le film 365 DNI sur Netflix, l'acteur Michele Morrone est en passe de devenir LE nouveau sex-symbol international. Le succès immense et phénoménal de ce thriller polonais a totalement bouleversé sa vie, lui qui était, il y a quelques mois encore, simple jardinier avec un salaire avoisinant les 600 dollars par mois. Lors d'un live Instagram particulièrement émouvant, l'acteur de 29 ans a confié à ses fans qu'il avait pourtant failli tout abandonner pendant une période très noire de sa vie.

Croyez toujours en vous

Il expliquait : "Il y a un an et demi, j'étais prêt à tout abandonner, je ne voulais plus être acteur. J'avais atteint un stade sévère de dépression après mon divorce [sa femme était la styliste Rouba Saadeh, NDLR]. J'ai trouvé un travail en tant que jardinier dans un village reculé de 1 000 habitants, car je n'avais plus d'argent. Mais la vie est étrange, lorsque vous êtes à terre, le destin fait passer le bon train devant vous et, si vous êtes fort, vous pouvez le prendre. Croyez toujours en vous... TOUJOURS."

Désormais devenu une star internationale, Michele Morrone s'apprête à signer un énorme contrat pour devenir mannequin pour les marques Marciano et Guess by Marciano. Selon JustJared, le montant de ce contrat s'élèverait à six chiffres et demanderait à l'acteur de faire la promotion de costumes, mais aussi de vêtements d'été. Selon cette même source, le contrat de Michele comprendrait "des séances photo, des obligations sur les réseaux sociaux, des apparitions publiques et éventuellement un défilé". Avis aux fans, le début du shooting débuterait à partir du 13 juillet en Italie, près du lac de Côme... Juste au cas où !