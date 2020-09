Flavio Briatore : Après six jours à l'hôpital, il est en quarantaine chez lui

Samedi 29 août 2020, Flavio Briatore a quitté l'hôpital San Raffaele de Milan, en Italie, après six jours pendant lesquels il était sous haute surveillance médicale à cause du coronavirus. Il faute dire que l'ancien patron des écuries de F1 Benetton et Renault rentre dans la catégorie des personnes à risques en raison de son âge. Il a 70 ans.

C'est un Flavio Briatore requinqué qui a salué les photographes à la sortie de l'hôpital. Masque de protection sur le visage, le businessman - qui a récemment été contraint de fermer son club le Billionaire situé à Porto Cervo en Sardaigne, et son restaurant The Cipriani à Monte Carlo à cause de cas de Covid-19 parmi le staff - a fait de grands signes de la main avant de monter en voiture pour regagner son domicile. "Les conditions cliniques générales permettent au patient de poursuivre le traitement en isolement à domicile, comme prévu en cas de positivité au coronavirus Sars-CoV-2", a rapporté l'hôpital San Raffaele dans un communiqué.

Le flamboyant homme d'affaires semble allait nettement mieux après avoir été hospitalisé dans "un état grave". À l'origine traité pour une prostatite aiguë, il avait, sur place, été testé positif au Covid-19. Il va ainsi effectuer une quarantaine à la maison, alors que l'Italie voit rebondir son taux de contamination.

Flavio Briatore reste très populaire en Italie même s'il est devenu un paria dans la F1 ces dernières années. Le businessman, que l'on connaît aussi pour ses conquêtes et pour être l'ancien amant d'Heidi Klum, a bâti sa réputation par les victoires de ses équipes en F1 avant un scandale de triche. "J'ai été l'un des meilleurs, vous savez. Historiquement, quand on regarde la F1 dans son ensemble, j'ai été le premier à faire les choses différemment. Les gens adorent lancer des rumeurs, parler. J'ai remporté le Championnat du monde avec trois équipes différentes. Je suis celui qui a enregistré le plus de victoires à Monte Carlo", a-t-il récemment confié à Euronews.