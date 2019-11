Flavio Briatore : Sa nouvelle petite amie a 49 ans de moins que lui

Les années n'ont aucune emprise sur Flavio Briatore (69 ans). Le businessman italien a retrouvé l'amour dans les bras d'une jeune étudiante en droit de 20 ans : Bernadetta Bosi. Selon The Sun, la jeune femme suit actuellement des cours dans l'université d'État de Milan et a participé au concours de Miss Carnival dans la ville de Pietrasanta en Italie en 2017.

Ce riche homme d'affaires, dont la fortune est estimée à plus de 300 millions de livres sterling, aurait courtisé la jeune demoiselle pendant un court séjour à Rome avant de l'emmener au Kenya à bord de son jet privé. Une fois arrivés sur place, ils ont été aperçus en train d'échanger de doux baisers au bord de la piscine.

49 ans d'écart, et alors ?

Cette nouvelle idylle vient après son divorce avec Elisabetta Gregoraci (39 ans) qui avait eu lieu en janvier 2018. Leur mariage avait duré neuf ans et avait donné naissance à un fils, Falco (âgé de 9 ans). Auparavant, Flavio a été en couple avec le top model Heidi Klum. Ensemble, ils ont eu une fille Leni (15 ans). La naissance de leur enfant était survenue alors que le couple était déjà séparé. Le mannequin avait ensuite entamé une relation amoureuse avec le chanteur Seal, qui était rapidement devenu très proche de Leni.

Interrogé sur ses liens avec sa fille par le quotidien Il Corriere della Sera, il avait déclaré : "Leni est née alors qu'Heidi et moi étions déjà séparés. Heidi vivait à Los Angeles et j'étais à Londres. La distance entre nous était infranchissable. (...) Leni est ma fille naturelle, mais nous avons convenu qu'il était plus logique que Seal l'adopte, car un enfant a besoin de grandir dans une famille. (...) Heidi, Seal et moi avons noué une relation incroyable." Une famille recomposée apparemment très heureuse.

Adepte de F1 et de mannequins

L'ancien taulier de la F1 est aussi sorti avec Naomi Campbell de 1999 à 2002. Après leur rupture, le mannequin avait confié au sujet de cette relation au magazine Marie Claire : "Je ne serai pas un trophée. Si vous vous attendez à ce que je cuisine pour le petit-déjeuner avec des talons hauts, comme si je venais de sortir d'un magazine de mode, ce n'est pas près d'arriver." Amère, Naomi ?

Interrogé en 2005 par le magazine Vogue sur ses nombreuses conquêtes, Flavio avait déclaré ne pas savoir avec combien de femmes il était sorti. "Je ne compte jamais, ce n'est pas correct. Je crois que chaque fois que vous sortez avec quelqu'un, vous sortez parce que vous cherchez quelque chose. L'intention est toujours bonne. Si ce n'est pas réussi, c'est peut-être le destin", avait-il déclaré. Un homme définitivement très fleur bleue ?