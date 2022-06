Heidi Klum : Décolleté XXL pour une apparition sexy aux cotés de sa fille mannequin

Événement exceptionnel à Los Angeles ce lundi : l'avant-première du dernier volet de la franchise Jurassic World. Près de 30 après le film de Steven Spielberg, les dinosaures envahissent la planète pour nous offrir un spectacle qui s'annonce à couper le souffle. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard seront cette fois accompagnés des légendes de la série. Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neil, tous présents dans la trilogie originelle reprendront leur rôle pour une bonne dose de nostalgie ! En attendant, tout ce beau monde, à l'exception de Sam Neil, était à retrouver sur le tapis rouge hier à Los Angeles, aux côtés de prestigieux invités. C'était notamment l'occasion de croiser l'incroyable Heidi Klum.

Heidi Klum, c'est 30 ans de carrière dans le mannequinat, à faire la couverture des magazines de mode les plus prestigieux. Vogue, Marie-Claire, Elle, rien ne lui a échappé. A 49 ans, la belle blonde n'a pas fini de faire tourner les têtes. En témoigne, son apparition fabuleuse en décolleté très plongeant ce lundi aux côtés des vedettes de Jurassic World : Le monde d'après. Haut perchée sur des talons, Heidi avait opté pour une robe bleu très près de la taille qui mettait en valeur ses formes (voir diaporama).

Le top model était accompagné de sa fille Leni, née en 2004 de sa relation avec l'homme d'affaire italien, connu pour être directeur sportif d'écuries de formule 1, Flavio Briatore. La jeune femme, également mannequin (vue en une de USA Today, le Corriere della Sera, le Daily Mirror, Closer, et Women's Wear Daily) avait choisi de faire son apparition dans un haut bleu nuit sans manche et un pantalon noir très moulant. La mère et la fille en ont profité pour afficher leur complicité en posant ensemble devant le fameux T-Rex, symbole incontournable de la saga. Autre apparition remarquée, celle de Christina Milian qui, après avoir enflammé Coachella, a fait sensation sur le tapis rouge avec son mari M.Pokora.