Jurassic Park : Reconnaîtrez-vous les deux enfants stars aujourd'hui ?

Ce lundi 6 juin 2022, TMC diffuse le film culte des années 1990 Jurassic Park. Franchise célèbre aux nombreuses suites, dont l'une d'entre elles Jurassic World Dominion sort sur écran dès le 8 juin. Ce premier volet, signé Steven Spielberg, sorti en 1993 a suscité un énorme culte. À l'affiche, Sam Neill, Laura Dern ou encore Jeff Goldblum. Tous sont encore à l'affiche de nombreux films et séries à succès, plus de 29 ans plus tard. Mais quid des enfants du casting, Ariana Richards, qui incarnait alors le rôle de Lex, et Joseph Mazzello (Joe Mazzello) qui incarnait Tim ? Aujourd'hui, vous ne les reconnaîtrez pas. À l'époque il faut dire que Ariana Richards avait 14 ans, et Joe Mazzello 10. Depuis qu'ils ont quitté les terres plus ou moins formidables des dinosaures, les deux acteurs se font plutôt discrets.

À 43 ans, Ariana Richards vit une vie bien différente loin des projecteurs d'Hollywood. Elle est devenue peintre à plein temps, rapporte The Sun. Elle arbore désormais des cheveux plus blonds et vit sur la côte ouest américaine, dans l'Oregon. Elle est la maman d'une petite fille née en 2015, fruit de ses amours avec son mari Mark Aaron Bolton, qu'elle a épousé en 2013. Sur Instagram, elle partage son quotidien, des selfies. Elle a volontairement raccroché sa casquette d'actrice, elle qu'on avait découverte en 1987 dans un épisode de la série Les craquantes. On l'a également vue dans la saga Tremors et en 2013, dans un téléfilm.