Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger parents pour la 2e fois, le prénom du bébé dévoilé

Nouvelle annonce à ajouter à la rubrique du carnet rose : Chris Pratt et sa compagne Katherine Schwarzenegger sont devenus parents d'un deuxième enfant ! Le couple a communiqué la nouvelle sur Instagram ce dimanche.

"Nous sommes tellement excités d'annoncer la naissance de notre seconde fille, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt. Nous nous sentons bénis et reconnaissant" ont posté les deux tourtereaux sur leurs réseaux ce dimanche.

Il s'agit bien du second enfant du couple après la naissance de Lyla Maria en août 2020 mais du troisième pour l'acteur de Jurassic World qui avait déjà connu les joies de la paternité avec Anna Faris lorsque l'actrice avait donné naissance à Jack en août 2012. En fervent catholique, adepte d'une secte qui fait polémique, Chris Pratt a toujours souhaité être à la tête d'une grande famille. Désir qu'il peut enfin exhaussé auprès de Katherine, la fille aînée du Governator, Arnold Schwarzenegger. L'actrice de 32 ans avait, en effet, confié son attrait pour les enfants en décembre dernier dans le podcast People every day. "J'ai toujours voulu être maman, et j'ai toujours eu vraiment hâte de vivre ce moment dans ma vie et je suis vraiment excité à ce sujet (...) Je me sens vraiment béni d'être capable de vivre cette expérience et aussi de le vivre avec mon mari, c'est juste le meilleur" expliquait-elle.