Chris Pratt papa : sa fille Lyla, 2 ans, est une fillette gigantesque !

Loin des batailles de dinosaures, des tremblements de terre et des volcans qui explosent, Chris Pratt mène une existence plutôt tranquille. Devenu roi des films d'action, en étant à la fois le héros de la saga Jurassic World et celui des films Les gardiens de la galaxie, le comédien profite de sa famille au maximum dès qu'il a l'occasion de retourner à la maison. Et ça tombe bien ! Il était bien à domicile, le samedi 6 août 2022, pour célébrer l'anniversaire de sa petite fille Lyla.

Parents protecteurs, Chris Pratt et son épouse Katherine Schwarzenegger ne dévoilent jamais le visage de leurs enfants. Ce qui ne les empêche pas d'exprimer leurs sentiments, à leur égard, sur les réseaux sociaux. "C'est l'anniversaire de mon bébé, écrit la fille d'Arnold Schwarzenegger, partageant une photographie de Lyla qui court en direction de ses bras. Je n'arrive pas à croire qu'on a une fille de 2 ans. Elle est la plus grande joie de ma vie, celle qui m'a fait devenir mère pour la première fois, l'amour le plus profond que j'ai jamais connu. Cette petite fille est ma bulle remplie de joie et d'amour. Pour respecter la tradition du signe du Lion, on a fêté ça tout le mois et on va continuer comme ça !"