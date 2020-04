Chris Pratt interrompt son épouse Katherine Schwarzenegger en pleine cuisine

En 1970, Catherine Deneuve chantait la recette du cake d'amour, aidée par sa doublure vocale Anne Germain dans le film Peau d'âne – de Jacques Demy. En 2020, même prénom, autre pays, c'est Katherine Schwarzenegger qui roucoule au-dessus de ses préparations sucrées. Le dimanche 19 avril, alors qu'elle s'attelait dans la cuisine à la préparation d'un délicieux gâteau à la fraise, son époux Chris Pratt s'est effectivement incrusté dans la vidéo, juste derrière elle, pour vanter ses talents culinaires. "Je suis là pour confirmer que le banana bread de Katherine est vraiment remarquable, a-t-il expliqué, une part à la main. Je l'adore. J'aurai tout fini avant ce soir."

Quelques heures auparavant, Katherine Schwarzenegger s'alliait à sa grande amie Laurel Gallucci pour cuisiner cette pâtisserie incontournable des réseaux sociaux, en ligne, à distance, et régaler tous ceux qui assistaient à leur échange. Auteure à succès des rayons bien-être et développement personnel, la jeune femme de 30 ans a publié son nouvel ouvrage le 20 mars dernier, aux éditions Pamela Dorman, intitulé The Gift of Forgiveness. Son confinement, elle le divise donc entre sa tournée littéraire virtuelle et les cours de cuisine qu'elle diffuse en stories Instagram... avec les moyens du bord (et parfois Chris Pratt qui joue bruyamment au golf et hurle à ses côtés.