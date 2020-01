Anna Faris fiancée à Michael Barrett : Allison Janney confirme la rumeur

Anna Faris est officiellement fiancée avec son compagnon Michael Barrett. L'info est officiellement confirmée par sa partenaire dans Mom, Allison Janney.

"Je sais qu'elle est fiancée depuis longtemps", a déclaré la star de Scandale (60 ans) à Us Weekly lors de la première de Troop Zero au Pacific Theatres at The Grove à Los Angeles le lundi 13 janvier. "Je n'ai rien dit jusqu'à ce que vous le sachiez ! J'ai donc fêté ça avec eux il y a longtemps."

Pour autant, cette demande semble être une surprise totale puisque Allison Janney n'avait aucune idée que Barrett allait se lancer. "Je ne savais pas qu'il allait faire sa demande, mais, un jour, j'ai vu la bague. Je suis allée dans sa loge pour travailler des répliques et j'ai dit : 'Qu'est-ce que cette bague à ton doigt ?' Je pense qu'elle attendait que quelqu'un la remarque... Et elle a répondu 'Oh c'est fait !'"

Les rumeurs de cette demande courent depuis le mois de novembre dernier quand la star de Scary Movie a été vue portant une grosse bague en diamant à Los Angeles au côté du directeur de la photographie du film Ted. Quand le paparazzi l'a félicitée, elle a simplement répondu "merci".

Anna Faris et Chris Pratt s'étaient mariés en 2009 après deux années de relation. Leur fils, Jack, fêtera en août prochain ses 7 ans. Le couple avait annoncé sa rupture en août 2017 et le divorce a été finalisé en octobre dernier. Anna Faris et Michael Barrett avaient été aperçus ensemble pour la première fois seulement deux mois plus tard.