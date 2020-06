Jurassic Park : Que deviennent Lex et Tim, les deux enfants du film ?

La gelée verte qui tremble, la course poursuite en jeep, les jeux de cache-cache dans la cuisine avec des vélociraptors... qu'on se le dise, Jurassic Park est un classique, et probablement l'un des meilleurs. À l'époque – 1993 –, Steven Spielberg avait tapé fort en choisissant d'adapter l'ouvrage de Michael Crichton sur grand écran et avait sélectionné un cast cinq étoiles. Sam Neill et Laura Dern se partageaient la vedette, entourés de grands noms du cinéma, de Jeff Goldblum à Samuel L. Jackson.

Aux côtés de ce beau monde, deux enfants débutaient leur carrière de manière prometteuse et très remarquée : Ariana Richards dans le rôle de Lex et Joe Mazzello qui incarnait Tim. À l'époque, ils avaient 10 et 14 ans. Débuter si tôt, c'est un peu quitte ou double – ce ne sont pas les héros de Jumanji qui vous diront le contraire. Et force est de constater que, depuis qu'ils ont quitté les terres formidables des dinosaures, les deux acteurs se font plutôt discrets.

Que devient Ariana Richards, alias Lex ?

Aujourd'hui, Ariana Richards a 40 ans. Elle a volontairement raccroché sa casquette d'actrice. Très jeune, pourtant, elle était saluée de toute part, récompensée à de multiples reprises par des Young Artist Awards. On l'avait découverte en 1987 dans un épisode de la série Les craquantes et elle avait intégré la saga de mauvais films sympathiques intitulée Tremors – dans laquelle de gros monstres sortent de la terre pour se nourrir du peuple. En 2001, on a d'ailleurs assisté à son retour, une fois adulte, pour combattre la menace. Puis plus rien. Elle a joué dans un téléfilm en 2013. Sur les réseaux sociaux, elle se décrit comme une peintre avant tout, puis une actrice et une maman. On la voit souvent, sur Instagram, en compagnie de créatures préhistoriques...