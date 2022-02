Heidi Klum dégaine le décolleté explosif face à une star de Kissing Booth

Le quotidien des stars est rythmé par les shootings, tournages, avant-premières et autres soirées mondaines ! Heidi Klum les enchaîne et était encore de sortie lundi soir. Sexy en vinyle et décolleté, le top model a éclipsé Halle Berry, héroïne du film projeté, ainsi qu'une autre superstar en herbe...

Moonfall sortira en salles le mercredi 9 février 2022. Les acteurs du film réalisé par Roland Hemmerich se sont réunis lundi 31 janvier pour leur avant-première. L'événement a eu lieu au TCL Chinese Theatre, à Los Angeles.

Halle Berry et Patrick Wilson, les deux stars du long métrage, étaient évidemment présents. L'ex-femme d'Olivier Martinez s'était habillée discrètement, en enfilant une petite robe noire de la marque Philosophy. La comédienne de 55 ans a régalé les photographes présents, au même titre qu'une Heidi Klum irrésistible dans une tenue entièrement noire, composée d'une veste décolletée et d'un pantalon en vinyle. La belle Allemande a assisté à l'avant-première sans son mari, le musicien Tom Kaulitz. Joey King, elle, a apporté la touche colorée de ce défilé de looks. La star de la saga Kissing Booth portait une chemise, une brassière et un pantalon matelassés bleu électrique de la marque Milkwhite.

Dans Moonfall, Halle Berry interprète Jocinda Fowler, une ancienne astronaute travaillant pour la NASA. Elle est convaincue de pouvoir sauver la Terre, sur qui se dirige la Lune, propulsée hors de son orbite par une force mystérieuse. Seules deux personnes la croient : un astronaute qu'elle a connu autrefois, Brian Harper (joué par Patrick Wilson), et un théoricien du complot, K.C. Houseman (John Bradley). Ces trois improbables héros vont tenter une mission impossible dans l'espace... et découvrir la vraie nature de notre Lune.