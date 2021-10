Heidi Klum sublime en dentelle : soirée glamour avec son mari Tom Kaulitz et les Tokyo Hotel

L'histoire d'amour entre Heidi Klum et Tom Kaulitz est toujours aussi fusionnelle. Après avoir rencontré l'élu de son coeur sur le plateau de Germany's Next Top Model en 2017, la belle blonde l'a ensuite épousé deux ans plus tard à Capri. Depuis, les deux tourtereaux vivent une idylle sans égale. Que cela soit dans la presse, comme sur les réseaux sociaux, le mannequin d'origine germano-américaine adore vanter les qualités de son cher et tendre.

Et ce vendredi 22 octobre 2021, la juré de l'émission America's Got Talent a une nouvelle fois prouvé son amour envers son mari. Présente aux côtés de son époux et des membres du groupe Tokio Hotel, l'ancienne femme du chanteur Seal a accompagné sa moitié afin d'être afin de l'aider dans la promotion de son dernier single Here comes The Night au club China, situé à Berlin. Le sourire aux lèvres, la belle blonde de 48 ans s'est affichée dans une combinaison en dentelle toute en transparence, tandis que Tom Kaulitz avait opté pour une tenue 100 % noire. Des looks contrastés qui ont fait fureur lors de la soirée.

Un amour sans faille

Complémentaires en tout point, les deux amoureux s'aiment et n'hésitent jamais à partager leur amour sur la Toile. En novembre 2020, la mère de Leni avait d'ailleurs surpris ses abonnés Instagram en publiant une vidéo sur laquelle le couple est sous la douche. Une vidéo très caliente sur laquelle Heidi Klum et Tom Kaulitz se sont amusés à faire quelques vocalises sur une des chansons du célèbre film Frozen 2 (La Reine des Neiges 2 en VF).

Après sa longue relation Seal (aujourd'hui épanoui aux côtés de son ancienne assistante), la mère d'Henry (né en 2005), Johan (né en 2006) et Lou (née en 2009) a enfin trouvé chaussure à son pied. Lors d'une interview pour le magazine People, cette dernière avait partagé toute l'admiration qu'elle éprouve pour son époux. "Pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir un vrai partenaire, quelqu'un avec qui partager ma vie. Ça se passe à merveille. Comment cela pourrait-il être le contraire ? Avez-vous vu mon mari ? Il est incroyable", avait-elle indiqué, heureuse.