Seal en couple : l'identité de sa compagne révélée... elle a bien connu Heidi Klum !

Les amoureux ont fait une apparition remarquée dans les rues de Saint-Tropez, le 4 août 2021. Main dans la main au milieu de la foule, tout sourire en partageant une glace chez Barbarac... Seal est apparu aux anges lors de cette balade estivale à deux. Il aura fallu attendre quelques jours avant que ne soit enfin révélée l'identité de sa mystérieuse compagne, qui s'affiche à son bras depuis près de six mois.

Si l'on en croit les informations de Page Six publiées mardi 11 août, cette blonde à lunettes s'appelle en fait Laura Strayer et elle n'est autre que l'ancienne assistante personnelle du chanteur ! Elle a travaillé pour lui pendant les années 2000, lorsque l'artiste était encore marié au top allemand Heidi Klum. Assistante dévouée, elle aurait même commencé à travailler dans la maison du couple star en 2006. Laura Strayer évoluerait aujourd'hui dans l'industrie de la musique, mais son poste exact reste flou. "Je n'avais littéralement aucune idée que Seal sortait avec Laura jusqu'à ce que je voie ces photos", a rapporté une source proche. "Bien sûr, nous voulons tous qu'il soit heureux - mais c'est vraiment ironique qu'il sorte avec l'assistante alors qu'il avait des sentiments si forts à propos de Heidi voyant Martin."

Suite à son divorce d'avec Seal en 2012, après 7 ans de mariage, Heidi Klum a fréquenté pendant près de deux ans son garde du corps, un certain Martin Kristen. Une relation que le chanteur avait ouvertement critiquée : "J'aurais préféré qu'Heidi montre un peu plus de classe et qu'elle attende au moins que nous nous séparions d'abord, avant de décider de forniquer avec l'employé, pour ainsi dire", avait alors rétorqué l'interprète de Kiss From A Rose à TMZ, quelque peu amer. Plus tard en 2012, de passage sur un talk-show de la chaîne américaine ABC, Heidi Klum avait confié avoir été blessée par ces propos et assuré qu'elle avait attendu leur séparation avant de s'intéresser aux autres hommes.

Difficile de dire si Seal et Heidi Klum sont restés en bons termes, eux qui partagent trois enfants : Henry, Johan et Lou (15, 14 et 11 ans). Le chanteur aux mystérieuses cicatrices est également le père adoptif de Leni (17 ans), l'aînée du mannequin star et la fille biologique de Flavio Briatore. A 48 ans, Heidi Klum est aujourd'hui mariée à Tom Kaulitz (31 ans), le musicien du groupe allemand Tokio Hotel, qu'elle a épousé en Italie en août 2019.