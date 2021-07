Heidi Klum : Mini-jupe en cuir pour un dîner romantique avec son mari Tom Kaulitz

Ces enfants, Leni, Henry, Johan et Lou (17, 15, 14 et 11 ans), sont ceux de Heidi Klum. La première est née de la relation de Heidi Klum avec Flavio Briatore, et les trois derniers du mariage du mannequin avec Seal. Heidi et le chanteur s'étaient mariés en mai 2005 au Mexique et ont annoncé leur séparation en janvier 2012. Leur divorce a été finalisé près de trois ans plus tard, en octobre 2014.

Heidi Klum et Tom Kaulitz, eux, se sont mariés en 2019. D'abord dans le plus grand secret, en février, puis lors d'une fête grandiose au mois d'août. L'heureux événement s'était déroulé sur le yacht Christina O, au large de Capri, en Italie. Bill Kaulitz, chanteur du groupe Tokio Hotel, en était le maître de cérémonie.

Heidi Klum partage les moments heureux de son histoire d'amour sur les réseaux sociaux. Elle y a également publié un hommage à sa fille aînée, mannequin prometteur qui a décroché ses premières couvertures de magazines. "Je suis très fière de toi. Pas parce que tu as choisi cette voie. Je sais que peu importe la direction que tu prendras, ce sera la tienne. Tu sais toujours ce que tu veux et ne veux pas. Tu n'es pas une mini-moi. Et je suis heureuse que tu puisses montrer qui TU es. Je sais qu'être ma fille n'est pas toujours facile. Tu n'a pas eu la chance de grandir 'normalement'. Mais qu'est-ce qui est normal ? Grandir avec trois papas différents ne l'est pas non plus. Mais tu as le talent de prendre le meilleur toutes les situations", avait écrit Heidi Klum en décembre dernier, suite à l'apparition de son adolescente dans l'édition allemande de Vogue.