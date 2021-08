Seal en couple : apparition surprise avec sa nouvelle compagne à Saint-Tropez

Tandis que son ex-femme Heidi Klum passe ses vacances en Italie, Seal est de retour à Saint-Tropez avec sa nouvelle compagne. Le chanteur de 58 ans a en effet été aperçu le 4 août 2021, alors qu'il se baladait main dans la main avec une femme blonde, tel un touriste, armé de son bob et de son appareil photo. Il faut dire que le Britannique est un passionné de photographie ! D'humeur plutôt joyeuse, l'interprète a accepté d'interrompre sa promenade pour poser avec quelques fans, avant d'aller déguster une glace chez Barbarac.

En revanche, l'identité de cette nouvelle compagne reste un mystère... A peine sait-on que cette idylle dure depuis plusieurs mois, puisque le couple avait déjà été aperçu lors d'une sortie au restaurant huppé Nobu, à Malibu, en février dernier, puis au mois d'avril (voir diaporama). Seal se veut plutôt discret quant à sa vie personnelle. Sa dernière compagne connue était la quadragénaire Erica Packer, avec qui il avait rompu en 2017, après deux ans de relation.

L'interprète de Kiss From A Rose serait resté en bons termes avec son ex-femme, le top Heidi Klum, avec qui il partage trois enfants : Henry, Johan et Lou (15, 14 et 11 ans). Le chanteur aux mystérieuses cicatrices est également le père adoptif de Leni (17 ans), la fille biologique de Flavio Briatore. Pour rappel, Seal et Heidi Klum avaient annoncé leur divorce en 2012, après 7 ans de mariage.