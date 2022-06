Matt Pokora et Christina Milian : soirée VIP à Los Angeles pour les jeunes parents

Il sera à coup sûr l'un des événements ciné de l'année ! On parle bien sûr ici de Jurassic World : Le monde d'après, le troisième volet des aventures d'Owen et Claire interprété par Chris Pratt (de nouveau papa avec la fille d'Arnold Schwarzenegger il y a peu) et Bryce Dallas Howard. L'ensemble du casting était réuni ce lundi 6 juin du côté de Los Angeles pour l'avant-première du film événement. L'occasion également d'y croiser le couple Christina Milian -M. Pokora.

Au milieu du casting du dernier volet de la saga Jurassic world, venu présenter le résultat de leur travail ce lundi, le couple de chanteurs Christina Milian et Matt Pokora a fait sensation en apparaissant complice et sublime. L'Americano-cubaine s'est affichée dans une longue robe bustier verte qui cachait seulement une seule de ses épaules. Elégance garantie ! A son bras, le français révélé dans Pop Star Matt Pokora arborait un look très blanc. En effet, celui qui séjourne désormais en Californie où il élève ses deux enfants, portait une chemise à manche courtes aux motifs japonais roses sur une tee-shirt blanc, qu'il avait assorti avec un pantalon blanc également (voir diaporama).

Autre incontournable de l'événement scruté par les photographes, bien évidemment la star du casting, le dompteur de vélociraptors, Chris Pratt ! L'acteur de 42 ans a fait son apparition dans un costume gris qu'il portait sur une chemise rose. Non moins attendue, la comédienne Bryce Dallas Howard que l'on connaît aussi pour avoir interprété Gwen Stacy dans la saga Spider Man était bien présente. Absolument ravissante, la belle rousse s'est présentée dans une robe noire au décolleté très osé. Enfin, comment oublier les légendes de la franchise ? Jeff Goldblum alias Ian Malcolm et Laura Dern qui joue la paléontologue Ellie Sattler dans la trilogie originelle étaient également présents, dans une veste noire pour le premier et un ensemble dépareillé bleu et rouge très élégant pour la seconde. Il s'agit du retour de Laura Dern dans la mythique franchise depuis sa dernière apparition dans le 3e volet en 2001. Elle est accompagnée de Sam Neil, qui effectue lui aussi son retour dans la peau du professeur Alan Grant. Les fans sont prévenus !