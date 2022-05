Christina Milian gâtée par M. Pokora : elle révèle son très beau cadeau en images

M. Pokora, comblé de bonheur par sa vie de famille, n'hésite pas à témoigner son amour à Christina Milian. Et pour la fête des Mères, ce dimanche 8 mai aux États-Unis, le chanteur français a préparé une belle surprise à la mère de ses enfants, Isaiah (2 ans) et Kenna (1 an). Très active sur les réseaux sociaux, la chanteuse américaine n'a pas manqué de partager sa joie avec ses abonnés. "Mon amour m'a fait la surprise d'un séjour en famille à Malibu pour la fête des Mères, a-t-elle écrit en légende de la vidéo de sa folle journée. Bébé j'ai adoré ! Les enfants et moi avons passé un bon moment de bonheur, ma mère aussi. C'est définitivement ma fête préférée depuis la maternité. Merci Mon Amour!"

Sur le réel publié par Christina Milian, on peut en effet se rendre compte de la belle surprise que lui a préparée M. Pokora. À Malibu, les enfants du couple, et la fille aînée de la chanteuse, Violet (12 ans), fruit de ses amours avec le producteur The-Dream, ont l'air de s'être régalés. Et la mère de Christina Milian elle-même a pu passer une joyeuse fête des Mères, en famille. Dans leur voiture, filmés en mode selfie, M. Pokora et sa femme affichent une réelle complicité. "Well deserved Queen", a écrit l'artiste révélé par Popstars. L'occasion pour Christina Milian de témoigner également son amour et sa reconnaissance à sa propre mère. Sur Instagram, elle a ainsi publié un selfie à ses côtés, avec en légende : "Maman! Où serais-je sans toi ?! Tu es la meilleure maman qu'une famille puisse avoir." "Tous les jours c'est la fête des Mères pour toi, Bonne fête des mères Reine !", a-t-elle conclu.