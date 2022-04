M. Pokora papa : tendre moment à la piscine avec son fils Isaiah, sous la chaleur de Los Angeles !

Mais M. Pokora n'en oublie pas sa carrière en France. Revenu récemment pour une semaine en studio, il travaille ses textes et ses tournées. La prochaine, d'ailleurs, devrait commencer cet été et se terminer en 2023. Ces derniers mois, il avait même joué pendant plusieurs semaines dans une pièce de théâtre, Les Grandes ambitions, aux côtés d'Estelle Léfébure et Philippe Lellouche. La grande dernière avait été diffusée en direct sur M6 le 7 mars dernier. Sa famille l'avait alors accompagné en France et avait pu découvrir Paris et le marché de Noël de Strasbourg, sa ville d'origine.

Il avait d'ailleurs confié à cette occasion que si son fils aîné, Isaiah, était bilingue, sa femme et sa belle-fille ne l'étaient pas encore vraiment. La jeune Violet, notamment, avait même pris des cours ! "Ma belle-fille avait commencé à apprendre, mais elle a un peu abandonné. En revanche, quand elle le parle, elle a un accent incroyable. Elle m'entend depuis quatre ans, elle est donc habituée aux sonorités", avait-il expliqué dans un entretien au magazine Nous Deux.